ИНВИТРО расширяет работу по привлечению новых доноров костного мозга в России

В Федеральном регистре доноров костного мозга около 545 тыс. человек, но необходимо минимум 1 млн. Вероятность совпадения донора и реципиента — 1 случай на 10 тыс.
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