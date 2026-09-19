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Новости Липецка

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ИНВИТРО расширяет работу по привлечению новых доноров костного мозга в России

ИНВИТРО расширяет работу по привлечению новых доноров костного мозга в России

В Федеральном регистре доноров костного мозга около 545 тыс. человек, но необходимо минимум 1 млн. Вероятность совпадения донора и реципиента — 1 случай на 10 тыс.

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