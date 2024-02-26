НАСА в сотрудничестве с Университетом Центральной Флориды приступило к эксперименту ERIE (Electrostatic Regolith Interaction Experiment – Эксперимент по электростатическому взаимодействию реголита) для борьбы с опасностью, которую представляет собой лунная пыль.
Это странное явление может подвергнуть риску лунные аппараты НАСА
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Хорошо, что "первооткрыватели Луны" не знали о таких проблемах и тупо забили на все возможные побочные эффекты, что позволило летать туда-сюда, садиться, взлетать с полезной нагрузкой и при этом на фото все выглядело свеже-блестящим и не было видно кратеров в реголите от реактивных струй спускаемых аппаратов.
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