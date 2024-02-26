Это странное явление может подвергнуть риску лунные аппараты НАСА

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Леонид Ла Рошель

Хорошо, что "первооткрыватели Луны" не знали о таких проблемах и тупо забили на все возможные побочные эффекты, что позволило летать туда-сюда, садиться, взлетать с полезной нагрузкой и при этом на фото все выглядело свеже-блестящим и не было видно кратеров в реголите от реактивных струй спускаемых аппаратов.