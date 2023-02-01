Премьер Нетаньяху ушел от ответа на вопрос, причастен ли Израиль к удару беспилотников по Ирану 28 января

Руководитель израильского правительства Биньямин Нетаньяху ушел от ответа на вопрос, причастна ли его страна к удару беспилотных летательных аппаратов по Ирану 28 января.
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