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Премьер Нетаньяху ушел от ответа на вопрос, причастен ли Израиль к удару беспилотников по Ирану 28 января

Премьер Нетаньяху ушел от ответа на вопрос, причастен ли Израиль к удару беспилотников по Ирану 28 января

Руководитель израильского правительства Биньямин Нетаньяху ушел от ответа на вопрос, причастна ли его страна к удару беспилотных летательных аппаратов по Ирану 28 января.

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