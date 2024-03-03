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Дзен Дневник

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Семья — это от плохих условий жизни?

Семья — это от плохих условий жизни?

Удивительные вещи говорил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе про грядущую отмену традиционной семьи в Европе: "А почему нет? А что его будет сдерживать? Если уже сейчас практически отменяется и семья, и традиционные ценности — и Европейский союз ведь не разрушается, потому что главным для многих является не […] Сообщение Семья — это от плохих условий жизни? появились сначала на Дзен дневник.

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