Удивительные вещи говорил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе про грядущую отмену традиционной семьи в Европе: "А почему нет? А что его будет сдерживать? Если уже сейчас практически отменяется и семья, и традиционные ценности — и Европейский союз ведь не разрушается, потому что главным для многих является не […] Сообщение Семья — это от плохих условий жизни? появились сначала на Дзен дневник.