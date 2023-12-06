Тренер Тарасова объяснила заявление Могучих о россиянах боязнью конкуренции

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии "Спорт-Экспрессу" отреагировала на слова украинской легкоатлетки Ярославы Могучих, призвавшей поддержать отстранение российских спортсменов.
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