Студенты 26 КАДРа стали лучшими в двух дисциплинах на конкурсе ProfSkills Belarus

Студенты Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 выступили на VI Международном конкурсе профессионального мастерства ProfSkills Belarus 2025 в Минске В двух номинациях представители 26 КАДРа стали победителями.
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