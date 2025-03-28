Chrysler из Тольятти: «АвтоВАЗ» при желании может выкатить современный внедорожник

В России стали меньше покупать «смартфоны на колесах». Тенденция, однако Иван Рыбин Фото: Станислав Красильников/ТАСС «Джипоподобных» становится меньше — в России впервые зафиксировали уменьшение доли продаваемых кроссоверов и псевдовнедорожников.