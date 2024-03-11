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Трамп пообещал не финансировать Украину после избрания президентом – Орбан

Трамп пообещал не финансировать Украину после избрания президентом – Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом, заявил, что бывший американский лидер не намерен поддерживать Украину в случае своего возвращения в Белый дом.

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