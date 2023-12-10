В ЯНАО оригинально открыли сезон на горнолыжном курорте

В горнолыжном комплексе «Октябрьский» города Лабытнанги торжественно открыли новый сезон. В честь этого события несколько десятков любителей спорта одновременно скатились с горы в ночной тьме, рассказали в администрации города.
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