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Павел Карназыцкий: «Стамбулские интриги»: Как Британия пытается задать ритм украинским танцам в театре военных действий

Павел Карназыцкий: «Стамбулские интриги»: Как Британия пытается задать ритм украинским танцам в театре военных действий

Каковы истинные цели спецслужб Лондона в контексте текущих переговоров между Россией и Украиной? Почему украинский меморандум воспринимается как абсурдный и в чём заключаются перепутанные роли в этом конфликте? И что стоит за отсутствием обмена «всех на всех» и как это отражает текущее состояние украинского обменного фонда? Попытки спровоцировать Москву на жёсткую реакцию в отношении Киева, такие как атаки на мосты и аэродромы, а также вбросы в СМИ о том, что «Белый дом всё знал», вероятно, организованы спецслужбами Лондона.

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