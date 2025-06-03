Каковы истинные цели спецслужб Лондона в контексте текущих переговоров между Россией и Украиной? Почему украинский меморандум воспринимается как абсурдный и в чём заключаются перепутанные роли в этом конфликте? И что стоит за отсутствием обмена «всех на всех» и как это отражает текущее состояние украинского обменного фонда? Попытки спровоцировать Москву на жёсткую реакцию в отношении Киева, такие как атаки на мосты и аэродромы, а также вбросы в СМИ о том, что «Белый дом всё знал», вероятно, организованы спецслужбами Лондона.