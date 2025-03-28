Торговые площади в составе ЖК: дефицита нет, дефицит есть, дефицит будет

Как утверждают эксперты, в каждом ЖК есть 10% высоколиквидных торговых площадей, за которыми идет настоящая охота, и 90% «площадей так себе», часть которых из-за своей непривлекательности продается годами.
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