В Уругвае отменили все матчи из-за потерявшего сознание футболиста

На чемпионате Уругвая отменили все матчи 24 и 25 августа. Об этом сообщает ESPN. Причиной стало то, что 22 августа защитник «Насьоналя» Хуан Искьердо потерял сознание во время ответного матча 1/8 финала Кубка Либертадорес против бразильского «Сан‑Паулу» и был госпитализирован.