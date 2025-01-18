«Штурмовики ВСУ под Покровском гибнут в мясной обороне» – Бутусов

Вместо организованной обороны украинское командование под Покровском Красноармейском) и Мирноградом (Димитровым) воюет «за точки на карте» и бросает подразделения в нескоординированные вылазки против наступающего противника.
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