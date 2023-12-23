Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Супруги-иностранцы обустроили нарколабораторию на даче

Супруги-иностранцы обустроили нарколабораторию на даче

Под Владимиром супруги-иностранцы организовали нарколабораторию в дачном доме Сотрудники полиции задержали супругов, подозреваемых в организации нарколаборатории в садовом товариществе Владимирской области.

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Сергей Кочегаров
Зачем издеваться над иностранцами? Заставить скушать продукцию и на родину.
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