Супруги-иностранцы обустроили нарколабораторию на даче

Под Владимиром супруги-иностранцы организовали нарколабораторию в дачном доме Сотрудники полиции задержали супругов, подозреваемых в организации нарколаборатории в садовом товариществе Владимирской области.
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