Упавшее дерево повредило сразу три авто в Алматы

Дерево упало на три легковых автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, 14 ноября в 15:10 спасатели службы спасения выехали на сообщение о том, что по улице Жандосова, около дома 182 Ауэзовского района - дерево упало на три легковых автомобиля.