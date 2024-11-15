Упавшее дерево повредило сразу три авто в Алматы

Дерево упало на три легковых автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, 14 ноября в 15:10 спасатели службы спасения выехали на сообщение о том, что по улице Жандосова, около дома 182 Ауэзовского района - дерево упало на три легковых автомобиля.
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