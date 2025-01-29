На авиабазе в США при посадке разбился истребитель пятого поколения F-35

В США потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35, пилот вовремя катапультировался.Истребитель пятого поколения F-35 Военно-воздушных сил США потерпел крушение на авиабазе Эйлсон в штате Аляска, сообщило издание «Ассошиэйтед Пресс».
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