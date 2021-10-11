Бутик в «Армаде-2» Оренбурга оштрафовали на 100 000 рублей

Речь идет о ООО «Остин», расположенном в мегамолле «Армада-2». Здесь продавали товары покупателям, не имеющим средства индивидуальной защиты, а руководство не проконтролировало использование СИЗов сотрудниками магазина, работающими с населением.
Речь идет о ООО «Остин», расположенном в мегамолле «Армада-2». Здесь продавали товары покупателям, не имеющим средства индивидуальной защиты, а руководство не проконтролировало использование СИЗов сотрудниками магазина, работающими с населением.
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