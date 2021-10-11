56orb

182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иовенко
    Жадность человеческая не знает ни границ ни наличие мозгов.В Оренбуржье зара...
  • Dymitr Gor
    Вот для таких высшая мера наказания, да можно и до суда не доводить, ввиду неопровержимых улик.Задержание в Орск...
  • Бендер Задунайский
    Преступление века раскрыто ! Занавес !!!В Бузулуке полице...

Бутик в «Армаде-2» Оренбурга оштрафовали на 100 000 рублей

Бутик в «Армаде-2» Оренбурга оштрафовали на 100 000 рублей

Речь идет о ООО «Остин», расположенном в мегамолле «Армада-2». Здесь продавали товары покупателям, не имеющим средства индивидуальной защиты, а руководство не проконтролировало использование СИЗов сотрудниками магазина, работающими с населением.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх