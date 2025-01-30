С вегетарианцами не хотят завязывать романтических отношений

Психологи назвали вегетарианцев наименее привлекательными для романтических отношений. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сторонники вегетарианства могут показаться менее привлекательными партнерами для романтических отношений тем, кто не придерживается такого же режима питания.
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