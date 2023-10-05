МИД России: ядерное оружие останется в Белоруссии, пока ЯО США остается в Европе

Российское ядерное оружие останется в Белоруссии, пока ядерное оружие Соединенных Штатов размещено в Европе, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константина Воронцова.
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