Марсоход Curiosity снял целый день на Красной планете во время вынужденной перед...

Марсоход Curiosity снял целый день на Красной планете во время вынужденной передышкиВ ноябре NASA на время потеряло связь с марсианскими роверами и орбитальными аппаратами из-за произошедшего соединения Марса с Солнцем, когда последнее оказалось между Землёй и Красной планетой.