Впервые! Мощь на удалёнке: российский дрон впервые атаковал на фронте с управлением из Москва-Сити»

📍 Атаку осуществил дрон "Овод", оснащённый новой системой дистанционного управления под названием "Орбита"; 📍 Подготовкой аппарата к вылету занимался расчёт бригады "Эспаньола", находившийся вблизи Часового Яра; 📍 Управление дроном после запуска осуществлял оператор, находившийся в деловом центре "Москва-Сити"; 📍 Аппарат преодолел более 11 километров от места запуска до цели и успешно её поразил; 📍 Разработчики "Орбиты" сообщили РИА Новости, что система позволяет управлять беспилотниками и наносить удары с любой точки планеты.