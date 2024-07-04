В Тюменской области найден самый богатый специалист по болезням животных

Среди директоров госучреждений Тюменской области, занимающихся ветеринарией, самую большую зарплату в 2023 году получала руководитель «Тюменской областной ветеринарная лаборатория» Алена Матвеева, чей среднемесячный доход составлял более 228 000 рублей.
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