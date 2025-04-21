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Предприятия МЖД Рязанской области приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

Предприятия МЖД Рязанской области приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

Железнодорожники представили жителям области актуальные вакансии по более чем 20-тиспециальностям. Наиболее востребованные из них - составитель поездов, дежурный по станции, монтёр пути, приемосдатчик груза и багажа, слесарь по ремонту подвижного состава, осмотрщик-ремонтник вагонов.

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