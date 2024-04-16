Астрономы обнаружили самую массивную черную дыру в Млечном Пути

Группа астрономов обнаружила в Млечном Пути самую массивную черную дыру звездной массы. Эта черная дыра, известная как Gaia BH3 (BH3), находится примерно в 2000 световых лет от Земли и является второй ближайшей к нам известной черной дырой.
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