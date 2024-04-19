Бизнесмены из Казахстана и Кыргызстана подписали документы о реализации совместных проектов на сумму 300 млн долларов

Астана, 18 апреля /Синьхуа/ -- На полях бизнес-форума Казахстана и Кыргызстана, прошедшего в среду в Астане, предприниматели двух стран подписали документы о реализации совместных проектов на общую сумму 300 млн долларов США.
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