Мы с вами уже много раз обсуждали женщин, которые, по мнению некоторых мужчин, ездят на море только за всякими неприличностями.
Мужчина, оставленный без присмотра
Комментарии
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Владимир Карпов
Действительно - как про измены, так одни только мужики фигурируют ... Мужики что - сами с собой в одиночку изменяют, что ли ???А где же при этом женщины ???
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14 час.
Владимир Соколов
а женщины не помнят))) да и секс на пару раз у них это не измена))
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11 час.
Дмитрий Бакланов
Чушь не городите, во многих случаях женщина не изменяет, она на работе. Проституток больше, чем проститутов.
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3 час.
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