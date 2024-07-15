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  • Дмитрий Бакланов
    Чушь не городите, во многих случаях женщина не изменяет, она на работе. Проституток больше, чем проститутов.Мужчина, оставлен...
  • Владимир Соколов
    а женщины не помнят))) да и секс на пару раз у них это не измена))Мужчина, оставлен...
  • Владимир Карпов
    Действительно - как про измены, так одни только мужики фигурируют ... Мужики что - сами с собой в одиночку изменяют, ...Мужчина, оставлен...

Мужчина, оставленный без присмотра

Мужчина, оставленный без присмотра

Мы с вами уже много раз обсуждали женщин, которые, по мнению некоторых мужчин, ездят на море только за всякими неприличностями.

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Комментарии
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Владимир Карпов
Действительно - как про измены, так одни только мужики фигурируют ... Мужики что - сами с собой в одиночку изменяют, что ли ???А где же при этом женщины ???
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14 час.
Владимир Соколов
а женщины не помнят))) да и секс на пару раз у них это не измена))
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11 час.
Дмитрий Бакланов
Чушь не городите, во многих случаях женщина не изменяет, она на работе. Проституток больше, чем проститутов.
Ответить
3 час.

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