Супергол Марадишвили и новые претензии к судьям в матче «Локо» – «Ростов», «Динамо» разнесло «Торпедо» без сбежавшего Варелы, Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, «Барса» покупает Кунде и другие новости

Доброе утро, друзья! Начинайте новую неделю с нашего традиционного дайджеста новостей 🐥 1. Феноменальный удар Марадишвили через себя на 94-й спас «Локомотив» в матче с «Ростовом» – 2:2! Казалось, что после привоза Худякова дончане уже не упустят победу, поэтому Карпину от такого результата «больно и обидно».