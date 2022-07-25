Не только о футболе

862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Комаров
    Я считаю, что реплика Григория Иванова полностью удовлетворяет условиям, прописанным в С3. Высказывание критическое, ...ТОТО. ЧЕМПИОНАТ Р...
  • Максим Комаров
    Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал работу судей в матче второго тура Российской прем...ТОТО. ЧЕМПИОНАТ Р...
  • Максим Комаров
    Спартаковское руководство подтвердило своё лицемерие. Ну подарил вам судья 3 очка, ну что ж вы так подарком то гордит...Супергол Марадишв...

Супергол Марадишвили и новые претензии к судьям в матче «Локо» – «Ростов», «Динамо» разнесло «Торпедо» без сбежавшего Варелы, Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, «Барса» покупает Кунде и другие новости

Супергол Марадишвили и новые претензии к судьям в матче «Локо» – «Ростов», «Динамо» разнесло «Торпедо» без сбежавшего Варелы, Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, «Барса» покупает Кунде и другие новости

Доброе утро, друзья! Начинайте новую неделю с нашего традиционного дайджеста новостей 🐥 1. Феноменальный удар Марадишвили через себя на 94-й спас «Локомотив» в матче с «Ростовом» – 2:2! Казалось, что после привоза Худякова дончане уже не упустят победу, поэтому Карпину от такого результата «больно и обидно».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх