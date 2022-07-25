Супергол Марадишвили и новые претензии к судьям в матче «Локо» – «Ростов», «Динамо» разнесло «Торпедо» без сбежавшего Варелы, Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, «Барса» покупает Кунде и другие новости

Доброе утро, друзья! Начинайте новую неделю с нашего традиционного дайджеста новостей 🐥 1. Феноменальный удар Марадишвили через себя на 94-й спас «Локомотив» в матче с «Ростовом» – 2:2! Казалось, что после привоза Худякова дончане уже не упустят победу, поэтому Карпину от такого результата «больно и обидно».
Популярные статьи
- ТОТО. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ сезон 22/ 23гг. Второй тур!
- Каминг-аут Касаткиной, чемпионат для команд Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии, Южной Осетии, Ханю завершит карьеру, календарь КХЛ и другие новости утра
- «Бавария» купила де Лигта, Ханю завершил карьеру, выдано 32 тысячи Fan ID, Слуцкий заплатил штраф за фаната и другие новости
Свежие комментарии