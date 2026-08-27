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Царьград

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Литрес: "Братья Карамазовы" возглавили рейтинг экранизаций

Литрес: "Братья Карамазовы" возглавили рейтинг экранизаций

Книжный сервис "Литрес" объявил результаты исследования: роман Достоевского "Братья Карамазовы" возглавил рейтинг популярности среди книг, ставших основой для экранизаций, за период с 26 августа 2025-го по 26 августа 2026 года.

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