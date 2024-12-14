Минздрав пообещал россиянам бесплатную мРНК-вакцину от рака

«Энтеромикс», отечественная мРНК-вакцина от рака, будет бесплатной для российских пациентов. Об этом сообщил главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн, его цитирует ТАСС.
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