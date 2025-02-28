Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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    Кто защитит нас от "правоохранителей"?Наглые приставы п...

Наглые приставы продали квартиру пенсионерки из-за долга в 30 000 рублей. Новые детали дела

Наглые приставы продали квартиру пенсионерки из-за долга в 30 000 рублей. Новые детали дела

Avia.pro - СМИ Красноярск трясёт от ужасающей истории, от которой у пенсионеров кровь стынет в жилах: судебные приставы, словно безжалостные хищники, отобрали двухкомнатную квартиру у пожилых родителей Анны Фроликовой из-за мизерного долга в 38 тысяч рублей! Жильё, где старики-инвалиды с гордым званием «Дети войны» мечтали провести остаток дней, ушло с молотка за жалкие 3,2 миллиона, хотя его цена — почти пять! Новые подробности этого кошмара всплывают, как призраки из тёмного угла, и заставляют задуматься: кто защитит нас от тех, кто должен охранять закон? Кошмар наяву: записка, что перевернула жизнь Анна Фроликова до сих пор не может прийти в себя.

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Комментарии
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Империалист циничный
Приставов гнать нахер с этой работы. ВСЕХ !!! Пусть на стройке пашут.
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6 час.
Karmadon
Кто защитит нас от &quot;правоохранителей&quot;?
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2 час.
W
Walery
Долбанный капитализм... за прибыль в 200% сходит с ума и готов загрызть любого... [К. Маркс].
Ответить
2 час.
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