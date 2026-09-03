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Царьград

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Алину Загитову оштрафовали на 24 562 рубля за нарушение ПДД

Алину Загитову оштрафовали на 24 562 рубля за нарушение ПДД

Фигуристка Алина Загитова обнаружила неоплаченные штрафы на сумму 24 562 рубля за превышение скорости и нарушение парковки.

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