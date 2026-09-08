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Рязанские новости

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Губернатор Рязанской области встретился с молодыми педагогами

Губернатор Рязанской области встретился с молодыми педагогами

Встреча в Доме молодежи Рязанской области с участием губернатора и Героя России Владислава Головина была посвящена развитию социальной инфраструктуры, профилактике зависимостей среди молодежи и повышению престижа профессии учителя.

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