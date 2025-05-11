Путин предупреждал 4 раза. Не услышали. Теперь вся Украина станет буфером. Как сказал журналист Александр Бабицкий, с большой вероятностью та «буферная зона безопасности», о которой говорил наш Верховный главнокомандующий, будет включать в себя регионы Украины, о потере которых киевский режим даже не задумывался.