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Путин предупреждал 4 раза. Не услышали. Теперь вся Украина станет буфером

Путин предупреждал 4 раза. Не услышали. Теперь вся Украина станет буфером

Путин предупреждал 4 раза. Не услышали. Теперь вся Украина станет буфером. Как сказал журналист Александр Бабицкий, с большой вероятностью та «буферная зона безопасности», о которой говорил наш Верховный главнокомандующий, будет включать в себя регионы Украины, о потере которых киевский режим даже не задумывался.

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