UPDATE // Детали от ГИЧС о пожаре на Рышкановке

09:13 // Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (IGSU) сообщил подробности о пожаре в столичном секторе Рышкановка Утром 13 мая 2025 года пожарные столицы получили вызов на ликвидацию пожара, возникшего в заведении типа фаст-фуд на Московском проспекте, 10/1.
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