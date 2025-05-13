UPDATE // Детали от ГИЧС о пожаре на Рышкановке

09:13 // Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (IGSU) сообщил подробности о пожаре в столичном секторе Рышкановка Утром 13 мая 2025 года пожарные столицы получили вызов на ликвидацию пожара, возникшего в заведении типа фаст-фуд на Московском проспекте, 10/1.