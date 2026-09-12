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Юрист рассказал, как не попасться мошенникам на сайте знакомств

Юрист рассказал, как не попасться мошенникам на сайте знакомств

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Просьба собеседника с сайта знакомств свести к минимуму или полностью исключить контакты с родными и друзьями может быть признаком мошенничества или вербовки.

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