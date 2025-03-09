Секретная служба США подстрелила вооруженного мужчину рядом с Белым домом

Агенты Секретной службы застрелили вооруженного мужчину возле Белого дома вскоре после 00:00 по местному времени в ночь воскресенье, 9 марта, после его «столкновения» с правоохранительными органами, передает Sky News.
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