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Армения передаст 200 ракет "Точка-У" Украине?

Армения передаст 200 ракет "Точка-У" Украине?

Хочется обратиться ко всем тем, кто предлагал долбануть по Британии. Как генерал Гурулев. За то, что передавали Украине вооружение, за то, что замышляли непотребное, за Крымский мост, за Севернеые потоки.

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Комментарии
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Иван Ершов
Это вооружение следовало бы взорвать, пока его не перебросили в Украину. Ну Пашинян редкая т,,,рь.
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19 час.
Иван Ершов
Иван
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19 час.
Иван Ершов
😱
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19 час.

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