Банки предложили замораживать деньги россиян для защиты от мошенников

Банки обратились в ЦБ РФ с просьбой разрешить замораживать подозрительные переводы. Они предложили блокировать транзакции на сумму от 10 до 50 тысяч рублей на 24 часа, а более крупные переводы — на 48 часов.
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