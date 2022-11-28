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Эксперт Широв: предыдущие кризисы закалили россиян, научили их быть рациональными

Эксперт Широв: предыдущие кризисы закалили россиян, научили их быть рациональными

Александр Широв, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заявил РИА Новости, что экономические кризисы, которые Россия пережила за последние 25 лет, сделали ее граждан более жесткими и научил их оставаться рациональными.

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