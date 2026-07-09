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Носкова и Мухова – первая пара теннисисток из одной страны в финале «Уимблдона» с 2009-го

Чешки Линда Носкова и Каролина Мухова встретятся в финале «Уимблдона». Они стали первой парой теннисисток из одной страны с 2009-го, которая сыграет в финале женского одиночного «Уимблдона».

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