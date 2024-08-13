У США и Европы есть главная цель — не просто победить Россию, а разорвать её. Отчётливее всего это видно на фронте — доброволец обратился к русским и рассказал, что на самом деле происходит: вы не представляете, что затеял Запад.
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