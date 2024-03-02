Лавров: конфискация только прибыли от активов РФ на Западе будет воровством

Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON Обсуждаемый вариант конфискации только доходов от российских активов, замороженных на Западе, при реализации все равно окажется воровством, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам дипломатического форума в турецкой Анталье.
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