Лавров: конфискация только прибыли от активов РФ на Западе будет воровством

Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON Обсуждаемый вариант конфискации только доходов от российских активов, замороженных на Западе, при реализации все равно окажется воровством, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам дипломатического форума в турецкой Анталье.