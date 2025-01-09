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Минздрав сообщил о тяжелом состоянии пострадавшего при пожаре в Энгельсе

Минздрав сообщил о тяжелом состоянии пострадавшего при пожаре в Энгельсе

Сотрудник МЧС, который принимал участие в тушении пожара на промышленном предприятии после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ в Энгельсе Саратовской области, находится в больнице в тяжелом состоянии.

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