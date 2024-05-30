Украина атаковала Керчь. Повреждены автомобильный и железнодорожный паромы

Ночью Украина предприняла очередную атаку на российский Крым. Об этом сообщило Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет «ATACMS», беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров по объектам на территории Российской Федерации.
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