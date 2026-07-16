В укро-эфире пророчат зимний ад для Киева

Уже в ближайшие месяцы возобновятся массированные удары по энергетике украинской столицы. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил директор энергетических программ Центра имени Разумкова Владимир Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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