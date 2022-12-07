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В Краснодарском крае за незаконную рубку деревьев ожидает суда местный житель

В Краснодарском крае за незаконную рубку деревьев ожидает суда местный житель

Следственным отделом ОМВД России по Усть-Лабинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 44-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».

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