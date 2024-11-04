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В Финляндии подали иск против российских владельцев арены Helsinki Hall

В Финляндии подали иск против российских владельцев арены Helsinki Hall

Мэрия города Хельсинки обратилась в суд с иском о расторжении договора аренды с российскими владельцами крытой спортивно-концертной площадки Helsinki Hall, ссылаясь на неуплату последними долга по аренде земли.

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