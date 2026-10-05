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Аргументы и Факты

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Новая Зеландия отказалась вступать в международный оборонный банк

Новая Зеландия отказалась вступать в международный оборонный банк

Новая Зеландия отклонила предложение Канады присоединиться к международному Банку обороны, безопасности и устойчивости (DSRB).

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