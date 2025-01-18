Исследователи раскрыли новые механизмы выживания ВИЧ-1

Группа ученых из Института исследований РНК-зависимых инфекций имени Гельмгольца (HIRI) в Вюрцбурге и Регенсбургского университета опубликовала результаты исследования, раскрывающие, как ВИЧ-1 захватывает клеточные механизмы для обеспечения своей репликации.