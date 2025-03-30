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Петербургский дневник

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Полузащитник «Зенита» Глушенков в третий раз за сезон получил травму

Полузащитник «Зенита» Глушенков в третий раз за сезон получил травму

Футболист повредил руку в матче с «Рубином» Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Максим Глушенков получил травму в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

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